В некоторых областях есть отключение света после ракетной атаки рф, — Минэнерго

Из-за ночных и утренних обстрелов есть повреждения сетей.

Фото: Минэнерго

В пятницу, 29 декабря, после массированных ракетных обстрелов Украины врагом есть отключения электроэнергии в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Об этом говорится в пресс-службе Министерства энергетики.

Днепропетровская область

Обстрелом повреждена воздушная линия 150 кВ. Данные уточняются. Из-за предыдущих атак обесточивалось 3,3 тысячи абонентов, все заживлены.

Одесская область

В результате утренних обстрелов повреждены воздушные линии 0,6 кВ. В настоящее время идет обзор сетей.

Киевская область

В результате падения обломков повреждены воздушные линии 10 кВ в двух общинах, обесточены 843 абонента.

Также в регионе неизвестные перекрыли задвижку в газовом колодце. Предварительно отключен от газоснабжения 341 потребитель.

Харьковская область

Из-за ночных и утренних обстрелов повреждены сети в пяти общинах области. За сутки заживили 21 абонента, одновременно обесточено 605 точек учета. В результате боевых действий остаются обесточенными 16,6 тысяч потребителей.

Донецкая область

Из-за боевых действий обесточены 4 населенных пункта (3,3 тысячи абонентов). За сутки подключены 43 населенных пункта (5,9 тысячи потребителей). Остается без напряжения 132 населенных пункта – около 126 тысяч точек учета.

Запорожская область

В результате боевых действий без электроэнергии остается 63 населенных пункта - 5,6 тысячи абонентов, по техническим причинам отключен 1 населенный пункт (16 потребителей).

Херсонская область

В областном центре подключены 238 потребителей. Остаются обесточенными 4,3 тысячи клиентов. В области заживили 1 населенный пункт (1,1 тысячи абонентов). Остаются без напряжения в результате боевых действий 45 населенных пунктов (около 26 тысяч точек учета).

Черниговская область

В результате боевых действий обесточены 16 населенных пунктов - почти тысяча потребителей, по техническим причинам без света 634 клиента в 4-х населенных пунктах.

В то же время ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая. Применение плановых отключений не предусматривается.

Ранее мы писали, что 29 декабря российские оккупационные войска атаковали ракетами Львов.

Также враг нанес ракетный удар по Харькову и по Днепру.

Еще мы писали, российские оккупанты атаковали ракетами Киев и Одессу.

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