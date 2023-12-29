29 грудня: яке сьогодні свято та головні події

29 грудня в Україні святкують День інформаційно-медійних структур МО та ЗСУ.

У п’ятницю, 29 грудня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

29 грудня в Україні святкують День інформаційно-медійних структур МО та ЗСУ. Подія була створена 27 грудня 2010 року. Дату обрали невипадково. Саме цього дня було створена прес-служба Міністерства оборони та відбулося призначення на посаду військового прессекретаря суверенної держави. Військові журналісти часто ризикують своїм життям, щоб правдиво та швидко інформувати суспільство про події у прифронтових зонах. А ще вони розповідають про буденне життя військових, їхні завдання та проблеми.

Також 29 грудня Міжнародний день віолончелі. Жодна людина не може залишитися байдужою до звучання цього музичного інструменту. Хоча це свято і неофіційне, проте дуже популярне серед музикантів та справжніх поціновувачів музики. Дату обрали невипадково. Саме 29 грудня 1876 року народився відомий каталонський віолончеліст Пабло Кальзас. Вважається, що він зробив найбільший внесок у популяризацію віолончелі.

А ще 29 грудня Міжнародний день єврейської книжки. Це важлива подія, яка підкреслює багату культурну традицію єврейського народу. Завдяки святу можна заглибитися у вивчення творів, які розповідають про єврейську культуру, віру, історію. Це більше, ніж просте святкування єврейської літератури. День став справжнім вікном для вивчення глибини єврейської історії та внесок євреїв у глобальне полотно взаєморозуміння.

Яке сьогодні церковне свято

29 грудня в церковному календарі – день пам’яті Вифлеємських немовлят. За часів правління царя Ірода у Вифлеємі народився Син Божий, Ісус Христос. Тоді наказав правитель волхвам знайти немовля. Вони зустрілися з новонародженим, але не повернулися до царя. Тоді Ірод видав новий наказ — вбивати всіх немовлят у Вифлеємі, які мають до двох років. Тоді загинуло близько 14 тисяч дітей. Але Ісус вже давно перебував разом з Дівою Марією та Йосипом у Єгипті. За страшні діяння цар був покараний страшною хворобою.

Календар важливих подій за 29 грудня:

1845 рік — через 9 років після проголошення незалежності від Мексики Республіка Техас вступає як 28-й штат до складу США, що стає причиною початку війни між США та Мексикою;

1891 рік — Томас Едісон отримує патент радіо;

1911 рік — Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановлює світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами — 111 км/год;

1937 рік — набуває чинності конституція Ірландії;

1940 рік — Лондон піддається найпотужнішому за весь час 2-ї Світової війни нальоту німецьких бомбардувальників;

1989 рік — федеральні збори Чехословаччини одноголосно обирають письменника та дисидента Вацлава Гавела президентом країни;

1991 рік — Незалежність України визнає Народна Республіка Бангладеш;

1992 рік — Міністерство юстиції України реєструє Українську скаутську організацію "Пласт";

1995 рік — відкривають метрополітен у Дніпрі;

1996 рік — у Гватемалі закінчується 36-річна громадянська війна;

1998 рік — червоні кхмери в Камбоджі просять вибачення за геноцид 1970-х років, у якому загинуло близько мільйона людей;

1999 рік — Конституційний Суд України визнає, що смертна кара суперечить Конституції України;

2008 рік — починається нова "газова війна" росії проти України.

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