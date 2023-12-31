Найкращі привітання з наступаючим Новим роком у віршах, прозі та картинках дивіться у нашій добірці.

Фото: nur.kz

Вже скоро в Україні настане Новий рік. Це свято є одним із найулюбленіших в українців, на яке також прийнято загадувати бажання.

Ми зібрали найкращі привітання з наступаючим Новим роком-2024 у картинках віршах та прозі, які піднімуть настрій вашим рідним та близьким.

Вітання у прозі

Нехай благословенна зірка осяє кожен день у Новому році! Бажаємо щирих усмішок, несподіваних приємних зізнань, шаленого кохання, вірних друзів і більше яскравих моментів. Нехай на кожне свято вся ваша велика родина збирається за столом. Успіхів та кар'єрного зростання, впевненості та сил. Щоб усі неприємності обходили вас стороною у 2024 році. З прийдешніми святами!

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З прийдешнім Новим роком! Колись бажали яскравих вражень та подорожей, а зараз ми мріємо про одне: щоб усі повернулися додому. Нехай у серці буде світло та гармонія, нехай на устах завжди сяє радісна усмішка, нехай діти будуть здорові та слухняні. Нехай усе зло залишиться у році, що минає. Бажаю, щоб 2024-й пройшов під знаком добра!

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Минають останні дні 2023 року – року війни. Бажаю, щоб найвищі сили оберігали всю вашу родину. Нехай ті, хто зараз далеко, повернуться додому. Бажаю здоров'я, безхмарних днів та успішних починань. Ніколи не втрачайте оптимізм та віру в майбутнє!

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Бажаю, щоб у 2024 році ми всією країною святкували перемогу! Це буде день радості, скорботи та пам'яті. Нехай швидше настане бажана дата, і вся сім'я знову збереться разом. Напередодні Нового року бажаю вам наснаги, сміливості та бадьорого духу. Нехай трапляються дива, нехай не згасне світло майбутніх звершень!

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Вітаю з наступаючим Новим роком вас. Нехай 2024 рік принесе нам настання перемоги, повернення всіх українських воїнів до своїх родин та повернення спокійних часів.

Вітання у віршах

З роком Новим, з новим щастям!

Хай святковим буде настрій.

Хай дива чекають вас

Кожен день і повсякчас.

Хай горять яскраво зорі,

Подарунків буде море.

Радості вам, позитиву,

Хай складеться рік щасливо!

***

Із Новим роком, любі друзі!

Хай він почнеться в білій смузі,

І світлі будуть його дні,

Щасливі, добрі і ясні!

Хай мрії збудуться, бажання,

Задуми, плани, сподівання.

Удача хай допомагає,

І Бог нехай благословляє!

В душі хай буде світло й чисто,

Хай світить сонце променисте.

Натхнення, затишку, тепла,

Любові, миру і добра!

***

Я з Новим роком всіх вітаю!

Нехай несе він радість і надію.

Здоров’я всім міцного побажаю,

Ніколи не втрачайте свою мрію.

Погане хай лишається з минулим:

Всі біди, лихо, горе і поразки.

Наступний рік нехай буде щасливим,

І кожен день дарує нову казку.

***

Новий рік — це нові сподівання,

Нові плани, ідеї, шляхи.

Хай же будуть відверті зізнання,

Переміни на краще завжди!

З новим роком нехай завітає

Щастя, радість, любов у ваш дім.

І не лише відвідує в свято,

А назавжди залишиться в нім!

***

Хай прийдешній новий рік

Несе щастя на поріг.

Хай здійсняє ваші мрії

Й буде довгим у вас вік!

Будьте всміхнені, веселі,

Бережіть свою оселю.

Про сім’ю свою турбуйтесь

Та ніколи не сумуйте!

Благ, фінансів вашій хаті,

Щоб завжди були багаті.

Щоб увесь наступний рік

З щастям жили бік о бік!

***

В новорічну дивну ніч

Що не забажається,

Неодмінно має сенс,

Завжди відбувається!

Побажаю від душі

Всіх здійснень жаданих.

Поруч люблячих людей

Та подій яскравих!

Щоби вдалим був цей рік,

Ви були здорові.

Та прожили усі дні

В радощі, любові!

Вітання у листівках

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