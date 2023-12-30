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С 1 января на дорогах Украины заработают еще 50 комплексов автофиксации нарушений ПДД: адреса

16:41, 30 декабря 2023
В частности, в Киеве и области заработают 6 дополнительных комплексов.
С 1 января на дорогах Украины заработают еще 50 комплексов автофиксации нарушений ПДД: адреса
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С 1 января на дорогах Украины заработают еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД. Об этом сообщил глава патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Общее количество комплексов фиксации от 1 января 2024 года - 265.

Ответственность по ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости) КУоАП:

  • за превышение скорости более чем на 20 км/ч – 340 грн;
  • более чем на 50 км/ч – 1700 грн.

Расположение всех комплексов:

м. Київ, 1 комплекс

  • просп. Броварський/ст. м. Лівобережна, напрямок спрямування приладу ст. м. Лівобережна

Київська обл., 5 комплексів

  • на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ
  • на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Чернігів
  • на 35 км+352 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Велика Солтанівка
  • на 28 км+450 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова
  • на 46 км+050 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу с. Калинівка

м. Бориспіль, 2 комплекси

  • вул. Броварська, 1-А, напрямок спрямування приладу вул. Глібова
  • вул. Київський шлях, 2-Б, напрямок спрямування приладу вул. Чумацька

м. Кривий Ріг, 2 комплекси

  • просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна
  • просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Співдружності

м. Миколаїв, 11 комплексів

  • просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу пров. Парковий
  • просп. Героїв України, 55, напрямок спрямування приладу пров. Київський
  • вул. Велика Морська, 13, напрямок спрямування приладу Одеське шосе
  • просп. Центральний, 96, напрямок спрямування приладу вул. Садова
  • просп. Богоявленський, 42-А, напрямок спрямування приладу вул. Прибузька
  • просп. Богоявленський, 55/2, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна
  • просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу вул. Пушкінська
  • просп. Героїв України, 20, напрямок спрямування приладу Київське шосе
  • просп. Центральний, 160, напрямок спрямування приладу Херсонське шосе
  • просп. Богоявленський, 125, напрямок спрямування приладу вул. Старофортечна
  • просп. Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу вул. 295-ї Стрілецької Дивізії

Миколаївська обл., 1 комплекс

  • на 294 км+260 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Мазурове

м. Полтава, 2 комплекси

  • вул. Європейська, 108, напрямок спрямування приладу вул. Раїси Кириченко
  • вул. Решетилівська, 32, напрямок спрямування приладу у напрямку
  • вул. Героїв-пожежних

Полтавська обл., 1 комплекс

  • на 30 км+459 автодороги М-22, напрямок спрямування приладу м. Полтава

м. Чернігів, 5 комплексів

  • вул. Івана Мазепи, 58, напрямок спрямування приладу вул. Музична
  • вул. Івана Мазепи, 55, напрямок спрямування приладу просп. Перемоги
  • просп. Миру, 192, напрямок спрямування приладу вул. Рятувальників
  • вул. Жабинського, 2-Б (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Старобілоуська
  • вул. Козацька, 22 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Інструментальна

Чернігівська обл., 1 комплекс

  • на 113 км+864 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ

Вінницька обл., 3 комплекси

  • на 417 км+815 автодороги М-30, цнапрямок спрямування приладу с. Чаульське
  • на 294 км+567 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Житомир
  • на 294 км+619 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Вінниця

Волинська обл., 1 комплекс

  • на 97 км+990 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу вул. Лісна

Житомирська обл., 2 комплекси

  • на 190 км+150 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Бердичів
  • на 247 км+134 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Київ

Закарпатська обл., 1 комплекс

  • на 226 км+887 автодороги Н-13, напрямок спрямування приладу м. Ужгород

Івано-Франківська обл., 4 комплекси

  • на 322 км+566 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу вул. Богдана Хмельницького
  • на 120 км+854 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ
  • на 124 км+050 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Отинія
  • на 66 км+610 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Пійло

м. Львів, 1 комплекс

  • вул. Стрийська, 35, напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли

Львівська обл., 4 комплекси

  • на 66 км+283 автодороги М-09, напрямок спрямування приладу с. Ясенівці
  • на 447 км+803 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Броди
  • на 3 км+064 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк
  • на 4 км+898 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк

Одеська обл., 3 комплекси

  • на 96 км+449 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Монаші
  • на 120 км+354 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Михайлівка
  • на 364 км+792 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу м. Одеса

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