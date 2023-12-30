В Офисе Президента заверили, что законопроект о мобилизации в нынешнем виде не будут выноситься на голосование

Только после обсуждения и внесения соответствующих изменений народные депутаты будут ставить его на голосование парламента.

Законопроект о мобилизации в нынешнем виде не будет выноситься на голосование. Только после обсуждения и внесения соответствующих изменений народные депутаты будут ставить его на голосование парламента. Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

«Война, которую мы сегодня имеем на территории Украины, нуждается в правильном юридическом оформлении и в отношении мобилизационных процессов. Потому что тот закон, который сегодня используется, он не отвечает нынешним реалиям. И поэтому очень хорошо, что на уровне Генштаба, Минобороны, Минфина или Кабмина в целом, на уровне профильных комитетов Рады, на уровне экспертной среды происходит дискуссия. Это верно. Потому что юридические изменения нужно внести в этот закон, то есть подразумевается через соответствующий законопроект. Будет ли он в таком виде? Нет. Безусловно, для того и вносится определенный законопроект – для обсуждения. После того, как будет все учтено, будут внесены соответствующие изменения, и мы получим более или менее оптимальный законопроект, учитывающий, что у нас долгая, масштабная, интенсивная война, и РФ не будет где-то там останавливаться, она будет давить, пока не проиграет эту войну. Должны это все учитывать», - отметил Подоляк.

Он также отметил, что в демократическом обществе всегда есть место дискуссии, что позволяет получить максимально эффективный результат.

«Несмотря на то, что традиционно для Украины сначала много хейта, много токсичности, скандалов, но постепенно, увидите, этот законопроект будет урегулирован так, чтобы там были соответствующие правильные нормативные позиции. После этого, безусловно, парламент будет его голосовать в первом, втором чтении, и у нас будет новый закон о мобилизации», - отметил Подоляк.

Ранее Лубинец сообщил, что в законопроекте о мобилизации есть нормы, которые противоречат Конституции.

«Судебно-юридическая газета» публиковала полный текст законопроекта.

В нем содержатся ограничения для уклонистов и предусмотрена возможность электронных оповещений.

Также мы сообщали, как изменится список лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.