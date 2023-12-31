Чтобы получить дубликат документа об образовании и/или приложении к нему, нужно подать заявление в МОН.

Стало известно, можно ли восстановить утраченный диплом, зная только год окончания и номер диплома. Об этом сообщает «Зеркало недели».

Чтобы получить дубликат документа об образовании и/или приложении к нему, нужно подать заявление в МОН. Министерство определит заведение, которое выдаст документ.

В заявлении следует отметить:

ФИО, дату рождения;

серию и номер документа, удостоверяющего личность и гражданство;

место жительства, телефон;

наименование ЗВО и дату его окончания;

название документа, дубликат которого заказывается;

причину заказа дубликата;

другие сведения, которые считаете важными;

согласие на обработку персональных данных.

Заявления в Министерство образования и науки Украины подаются:

по адресу: 01135, г. Киев, пр. Победы, 10;

или по электронной почте [email protected].

Информация в дубликате воспроизводится на основе данных, содержащихся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО).

Информация о документах начала вноситься заведениями высшего образования в базу с 2000 года. Если информации о факте выдачи диплома нет в базе, то ВУЗ может использовать для подтверждения этой копии документа, а также архивную справку об обучении и выписку из журнала выдачи документов о высшем образовании или акт уничтожения первичного документа о высшем образовании.

Если информации о факте выдачи диплома нет в ЕГЭБО, а также недоступны архивы ЗВО, можно:

обратиться в суд – он должен установить юридический факт получения соответствующей степени образования или уровня высшего образования;

подтвердить получение диплома официальным письмом соответствующего компетентного органа, подтверждающего факт проставления штампа «Apostille» МОН Украины или совершения консульской легализации.

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