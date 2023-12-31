Стало известно, можно ли восстановить утраченный диплом, зная только год окончания и номер диплома. Об этом сообщает «Зеркало недели».
Чтобы получить дубликат документа об образовании и/или приложении к нему, нужно подать заявление в МОН. Министерство определит заведение, которое выдаст документ.
В заявлении следует отметить:
- ФИО, дату рождения;
- серию и номер документа, удостоверяющего личность и гражданство;
- место жительства, телефон;
- наименование ЗВО и дату его окончания;
- название документа, дубликат которого заказывается;
- причину заказа дубликата;
- другие сведения, которые считаете важными;
- согласие на обработку персональных данных.
Заявления в Министерство образования и науки Украины подаются:
- по адресу: 01135, г. Киев, пр. Победы, 10;
- или по электронной почте [email protected].
Информация в дубликате воспроизводится на основе данных, содержащихся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО).
Информация о документах начала вноситься заведениями высшего образования в базу с 2000 года. Если информации о факте выдачи диплома нет в базе, то ВУЗ может использовать для подтверждения этой копии документа, а также архивную справку об обучении и выписку из журнала выдачи документов о высшем образовании или акт уничтожения первичного документа о высшем образовании.
Если информации о факте выдачи диплома нет в ЕГЭБО, а также недоступны архивы ЗВО, можно:
- обратиться в суд – он должен установить юридический факт получения соответствующей степени образования или уровня высшего образования;
- подтвердить получение диплома официальным письмом соответствующего компетентного органа, подтверждающего факт проставления штампа «Apostille» МОН Украины или совершения консульской легализации.
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