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  1. В Украине

Можно ли восстановить утраченный диплом, зная только год окончания и номер диплома

07:20, 31 декабря 2023
Чтобы получить дубликат документа об образовании и/или приложении к нему, нужно подать заявление в МОН.
Можно ли восстановить утраченный диплом, зная только год окончания и номер диплома
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Стало известно, можно ли восстановить утраченный диплом, зная только год окончания и номер диплома. Об этом сообщает «Зеркало недели».

Чтобы получить дубликат документа об образовании и/или приложении к нему, нужно подать заявление в МОН. Министерство определит заведение, которое выдаст документ.

В заявлении следует отметить:

  • ФИО, дату рождения;
  • серию и номер документа, удостоверяющего личность и гражданство;
  • место жительства, телефон;
  • наименование ЗВО и дату его окончания;
  • название документа, дубликат которого заказывается;
  • причину заказа дубликата;
  • другие сведения, которые считаете важными;
  • согласие на обработку персональных данных.

Заявления в Министерство образования и науки Украины подаются:

  • по адресу: 01135, г. Киев, пр. Победы, 10;
  • или по электронной почте [email protected].

Информация в дубликате воспроизводится на основе данных, содержащихся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО).

Информация о документах начала вноситься заведениями высшего образования в базу с 2000 года. Если информации о факте выдачи диплома нет в базе, то ВУЗ может использовать для подтверждения этой копии документа, а также архивную справку об обучении и выписку из журнала выдачи документов о высшем образовании или акт уничтожения первичного документа о высшем образовании.

Если информации о факте выдачи диплома нет в ЕГЭБО, а также недоступны архивы ЗВО, можно:

  • обратиться в суд – он должен установить юридический факт получения соответствующей степени образования или уровня высшего образования;
  • подтвердить получение диплома официальным письмом соответствующего компетентного органа, подтверждающего факт проставления штампа «Apostille» МОН Украины или совершения консульской легализации.

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