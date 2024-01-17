Польский Сейм создал комиссию, которая будет расследовать слежку за оппозиционными политиками

Комиссию создали для проверки законности оперативно-разведывательных мероприятий, проводимых с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus.

Польский Сейм поддержал создание следственной комиссии по случаям слежки за оппозиционными политиками с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus в период пребывания у власти партии "Право и справедливость". Об этом сообщает RMF24.

Сейм проголосовал за создание следственной комиссии для выяснения законности и обоснованности оперативной и разведывательной деятельности с использованием Pegasus правительством, спецслужбами и полицией в период с 16 ноября 2023 года по 20 ноября 2023 года.

Также Комиссии поручили выяснить, кто в тогдашней власти отвечал за покупку Польшей Pegasus и подобного программного обеспечения.

Предложенные "Правом и справедливостью" поправки, которыми хотели расширить период, также на времена пребывания у власти "Гражданской платформы" – с 2007 года – отклонили.

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