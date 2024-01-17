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Верховний Суд висловився щодо порядку та умов продовження дії паспорту прив’язки тимчасової споруди.

Отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри

Встановлюється, що надання призовникам, військовозобов’язаним та резервістам інформації про своє включення до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, в тому числі через електронний кабінет здійснюється у Порядку ведення Реєстру та/або шляхом електронної інформаційної взаємодії через інформаційні системи Міністерства цифрової трансформації.

Верховний Суд висловився стосовно ознак регуляторного акта, прийнятого на період дії правового режиму воєнного стану

Обовʼязок регулятора дотримуватися правил розробки і прийняття регуляторних актів за загальним правилом зберігається і на період воєнного стану, — Верховний Суд

Цифровізація військового обліку: які персональні дані потраплять до Реєстру військовозобов’язаних і що буде в Електронному кабінеті призовника, – повний аналіз ухваленого закону

Верховна Рада ухвалила закон про цифровізацію військового обліку і встановлення переліку даних, які потраплять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, - повний аналіз закону від «Судово-юридичної газети».

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  1. У світі

Польський Сейм створив комісію, яка розслідуватиме стеження за опозиційними політиками

12:55, 17 січня 2024
Комісію створили для перевірки законності оперативно-розвідувальних заходів, які проводяться з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus.
Польський Сейм створив комісію, яка розслідуватиме стеження за опозиційними політиками
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Польський Сейм підтримав створення слідчої комісії щодо випадків стеження за опозиційними політиками з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus у період перебування при владі партії "Право і справедливість". Про це інформує RMF24.

Сейм проголосував за створення слідчої комісії для з’ясування законності та обґрунтованості оперативної і розвідувальної діяльності з використанням Pegasus урядом, спецслужбами та поліцією у період з 16 листопада 2023 року до 20 листопада 2023 року.

Також Комісії доручили з’ясувати, хто у тодішній владі відповідав за купівлю Польщею Pegasus та подібного програмного забезпечення. 

Запропоновані "Правом і справедливістю" поправки, якими хотіли розширити період також на часи перебування при владі "Громадянської платформи" – з 2007 року – відхилили. 

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