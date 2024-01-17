Польський Сейм створив комісію, яка розслідуватиме стеження за опозиційними політиками

Комісію створили для перевірки законності оперативно-розвідувальних заходів, які проводяться з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus.

Польський Сейм підтримав створення слідчої комісії щодо випадків стеження за опозиційними політиками з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus у період перебування при владі партії "Право і справедливість". Про це інформує RMF24.

Сейм проголосував за створення слідчої комісії для з’ясування законності та обґрунтованості оперативної і розвідувальної діяльності з використанням Pegasus урядом, спецслужбами та поліцією у період з 16 листопада 2023 року до 20 листопада 2023 року.

Також Комісії доручили з’ясувати, хто у тодішній владі відповідав за купівлю Польщею Pegasus та подібного програмного забезпечення.

Запропоновані "Правом і справедливістю" поправки, якими хотіли розширити період також на часи перебування при владі "Громадянської платформи" – з 2007 року – відхилили.

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