Польський Сейм створив комісію, яка розслідуватиме стеження за опозиційними політиками

Польський Сейм підтримав створення слідчої комісії щодо випадків стеження за опозиційними політиками з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus у період перебування при владі партії "Право і справедливість". Про це інформує RMF24.
Сейм проголосував за створення слідчої комісії для з’ясування законності та обґрунтованості оперативної і розвідувальної діяльності з використанням Pegasus урядом, спецслужбами та поліцією у період з 16 листопада 2023 року до 20 листопада 2023 року.
Також Комісії доручили з’ясувати, хто у тодішній владі відповідав за купівлю Польщею Pegasus та подібного програмного забезпечення.
Запропоновані "Правом і справедливістю" поправки, якими хотіли розширити період також на часи перебування при владі "Громадянської платформи" – з 2007 року – відхилили.
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