Справа Гринкевичів: ОГП вимагає для трьох спільників бізнесмена арешт із заставою в 500 мільйонів гривень

Офіс Генпрокурора вимагає для трьох спільників Ігоря Гринкевича запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави по 500 млн грн кожному.

Офіс Генерального прокурора вніс на розгляд Печерського районного суду м. Києва клопотання про обрання запобіжних заходів трьом підозрюваним у справі про поставку неякісного одягу для ЗСУ на 1 млрд грн. Про це повідомляє ОГП.

Підозрювані - двоє керівників підприємств та їх представник. У клопотаннях прокуратура просить застосувати до фігурантів запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн кожному.

Наразі суд розпочав розгляд першого клопотання.

Раніше ми писали, що ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича — сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Напередодні ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міноборони та членам злочинної організації, які завдали держбюджету збитків на майже мільярд гривень.

Додамо, що Міністерство оборони України прийняло рішення розірвати останній контракт із львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем та одночасно подати заяву до ДБР.

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