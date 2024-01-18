Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді розповіли, чому в Україні складно мобілізувати ще сотні тисяч громадян

Тільки на їх екіпірування та підготовку потрібно додатково більше 300 млрд. гривень.

НАЗК склало ще один протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого і попереджає, що він може бути звільнений з посади

У НАЗК повідомляють, що склали протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого і кажуть, що його можуть звільнити, але не пояснюють деталі.

Вища рада правосуддя оголосила конкурс на посаду голови ДСА, однак навколо питання, хто буде обирати голову ДСА, розгорнулася справжня битва

Члени Вищої ради правосуддя намагалися сформувати різний склад групи, що буде відбирати голову ДСА, однак перемогла пропозиція голови ВРП.

Кабмін затвердив порядок виплати грошової компенсації членам сімей загиблих військовослужбовців та поліцейських за невикористані дні відпусток

Стало відомо, з яких підстав членам родин загиблих військовослужбовців та поліцейських можуть відмовити у наданні компенсації.

Від «столиці-планети інвестицій» до НАЗК з зарплатою у більше 2 млн на рік, - як будував кар’єру кандидат на голову НАЗК Олександр Стародубцев

Дружина кандидата на голову НАЗК Олена Стародубцева працювала у державному підприємстві «Прозорро», яким опікувалося Міністерство економіки, у період, коли її чоловік очолював департамент регулювання публічних закупівель Міністерства.

  1. В Україні

Справа Гринкевичів: ОГП вимагає для трьох спільників бізнесмена арешт із заставою в 500 мільйонів гривень

21:33, 18 січня 2024
Офіс Генпрокурора вимагає для трьох спільників Ігоря Гринкевича запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави по 500 млн грн кожному.
Справа Гринкевичів: ОГП вимагає для трьох спільників бізнесмена арешт із заставою в 500 мільйонів гривень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Офіс Генерального прокурора вніс на розгляд Печерського районного суду м. Києва клопотання про обрання запобіжних заходів трьом підозрюваним у справі про поставку неякісного одягу для ЗСУ на 1 млрд грн. Про це повідомляє ОГП.

Підозрювані - двоє керівників підприємств та їх представник. У клопотаннях прокуратура просить застосувати до фігурантів запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн кожному.

Наразі суд розпочав розгляд першого клопотання.

Раніше ми писали, що ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича — сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Напередодні ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міноборони та членам злочинної організації, які завдали держбюджету збитків на майже мільярд гривень. 

Додамо, що Міністерство оборони України прийняло рішення розірвати останній контракт із львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем та одночасно подати заяву до ДБР. 

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео