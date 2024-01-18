Дело Гринкевичей: ОГП требует для трех подельников бизнесмена арест с залогом в 500 миллионов гривен

Офис Генпрокурора требует для трех сообщников Игоря Гринкевича меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога по 500 млн грн каждому.

Офис Генерального прокурора внес на рассмотрение Печерского районного суда г. Киева ходатайство об избрании мер трем подозреваемым по делу о поставке некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд грн. Об этом сообщает ОГП.

Подозреваемые – два руководителя предприятий и их представитель. В ходатайствах прокуратура просит применить к фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн грн каждому.

Суд начал рассмотрение первого ходатайства.

Ранее мы писали, что ГБР объявило в розыск Романа Гринкевича – сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.

Накануне ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Минобороны и членам преступной организации, нанесшим госбюджету ущерб почти на миллиард гривен.

Добавим, что Министерство обороны Украины приняло решение расторгнуть последний контракт с львовским предпринимателем Игорем Гринкевичем и одновременно подать заявление в ГБР.

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