Миллиардные сделки Гринкевича: Минобороны разорвало последний контракт на поставку продуктов с «Трейд лайнс ритейл»

Из-за поставок низкокачественных товаров для ВСУ, государству нанесен ущерб более чем на 934 миллиона гривен.

Источник фото: segodnya.novyny.live

Министерство обороны Украины приняло решение расторгнуть последний контракт с львовским предпринимателем Игорем Гринкевичем и одновременно подать заявление в ГБР. Государственное бюро расследований уже сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Минобороны и членам преступной организации, которые нанесли госбюджету ущерб почти на миллиард гривен. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Согласно заявлению Минобороны, решение о расторжении контракта на поставку продуктов с «Трейд лайнс ритейл» было принято на фоне полученных от Государственного бюро расследований доказательств. В ходе досудебного расследования установлено, что компании «Строительная компания Ситиград», «Трейд лайнс ритейл», «Строительный альянс Монтажпроект», с которыми заключены контракты 23 февраля 2023 года, поставляли ВСУ низкокачественные товары.

Это привело к значительному ущербу, оцененному в более 934 миллиона гривен. ГБР в рамках расследования арестовало счета и активы указанных компаний. Отмечается, что Министерство обороны подало заявление в Государственное бюро расследований о признании потерпевшей стороной в деле против компаний, связанных с Игорем Гринкевичем.

«Министерство обороны подало в Государственное бюро расследований заявление о признании потерпевшей стороной в деле против компаний, аффилированных с предпринимателем Игорем Гринкевичем», - говорится в сообщении.

Напомним, художница Соня Морозюк отказалась выходить замуж за скандального Гринкевича, а подарки решила продать в пользу ВСУ.

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