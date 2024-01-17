Художница Соня Морозюк отказалась выходить замуж за скандального Гринкевича, а подарки решила продать в пользу ВСУ

Соня Морозюк заявила, что не выйдет за Гринкевича, а подаренные кольцо и колье продаст, средства же отправит на нужды армии.

Источник фото: соцсети

Художница Соня Морозюк решила отказаться от брака с Романом Гринкевичем, чья семья оказалась в центре коррупционного скандала с закупками для армии.

В своей заметке она выразила решительную позицию: "Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, который предал мою страну. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной".

Ранее художница отмечала, что может отменить свою свадьбу, если обвинения в адрес ее жениха окажутся правдивыми. Отметим, что на данный момент отсутствует решение суда, которое бы подтверждало вину семьи Гринкевичей, и с точки зрения закона они считаются невиновными.

В прошлом Морозюк получила волну критики в соцсетях из-за дорогих подарков, которые получала от Гринкевича. Теперь художница объявила о намерении продать эти подарки и отправить полученные средства на поддержку Вооруженных Сил Украины: "От Романа я получила два подарка - кольцо и колье. Эти вещи я продам, а средства на ВСУ. Все подозрения в том, что я якобы получала еще что-то - квартиры, машины, недвижимость, - я отвергаю", - написала она.

Напомним, 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. А 17 января Игорю Гринкевичу объявили новое подозрение в сделках с закупками одежды для ВСУ на почти миллиард гривен.

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