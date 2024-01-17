Бундестаг проголосовал против поставок ракет Taurus в Украину

Бундестаг вдвое большим количеством голосов отклонил поставку Украине ракет Taurus, радиус действия которых - 500 километров.

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Решение о передаче Украине ракет Taurus не получило поддержки в Бундестаге: "за" проголосовали 178 депутатов, "против" - 485, воздержались - 3. Предложение парламентской группы ХДС/ХСС было отклонено, несмотря на требования коалиционных партий ХДС и ХСС. Депутаты от Зеленых и СвДП, которые поддерживают поставки Taurus, отказались от поддержки из-за беспокойства на фоне отчета вооруженных сил, - сообщает SZ.de.

Кроме того, возникло возмущение относительно обсуждения этого вопроса в контексте чрезвычайной ситуации. Ракеты Taurus являются важной составляющей Люфтваффе, способной поражать цели с больших высот и расстояний. Однако федеральный канцлер Олаф Шольц решил отказать в поставке этого оружия Украине в октябре прошлого года, объясняя это опасением, что российская территория также может быть поражена из-за радиуса действия в 500 километров.

В заявлении ХДС и ХСС говорилось о том, что Украине не хватает необходимого оборудования "для эффективного противодействия российской агрессии". Представитель по вопросам оборонной политики парламентской фракции ХСС Флориан Ган призвал поддержать это предложение во время пленарных дебатов: "Давайте не позволим себе отвечать перед историей за то, что мы не поступили правильно и не сделали достаточно в решающий момент!".

Ранее представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт заявлял, что Германия осуждает массированные ракетные обстрелы Украины, но поставлять ракеты Taurus пока не планирует.

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