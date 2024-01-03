Україні не варто плекати надії на швидкі поставки далекобійних ракет Taurus, — уряд Німеччини

Берлін побоюється, що німецька зброя може бути використана і для проведення атак углиб рф.

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Німеччина засуджує масовані ракетні обстріли України, але постачати ракети Taurus наразі не планує. Про це заявив представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт, повідомляє Der Spiegel.

Політик із Християнсько-демократичний союз (ХДС) Норберт Реттген розкритикував федеральний уряд за те, що останній досі не постачає Україні будь-які додаткові системи озброєння великої дальності.

Крилаті ракети Taurus мають дальність дії понад 500 кілометрів і полегшать українській армії атаку на склади зброї та лінії постачання на території рф. Проте Берлін побоюється, що німецька зброя може бути використана і для проведення атак углиб російської території.

Хебестрайт пояснив, що Україні не слід надіятися на те, що поставки Taurus можуть бути здійснені швидко, бо нині питання залишається в "невизначеному" статусі.

Водночас він рішуче засудив нещодавні напади рф. Масовані атаки на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином і абсолютно огидні, наголосив він.

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