В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, - проект Плану Ukraine Facility

Проект Плану Уряду Ukraine Facility для отримання пакету підтримки від Євросоюзу на 50 млрд євро передбачає створення Єдиного реєстру банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Боротьба з відмиванням грошей та економічними злочинами є пріоритетною через створення єдиного реєстру банківських рахунків та розширення повноважень Бюро економічної безпеки. Про це йдеться у проекті Плану Ukraine Facility.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін 27 грудня прийняв Національну стратегію доходів, в якій заплановані реформи у сфері податків до 2030 року. Ця Стратегія, яка викликала жваве обговорення зокрема через пропозицію надати податковій доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках платників податків, є частиною Плану Ukraine Facility, за яким Україна має отримувати пакет підтримки від Євросоюзу на €50 млрд протягом 2024–2027 років, і проект якого Уряд схвалив 29 грудня.

Зокрема, у Національній стратегії доходів йдеться про те, що треба надати контролюючим органам доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках платників податків.

«Зазначена інформація є достатньо чутливою, як для підвищення ефективності роботи контролюючих органів, так і для платників податків з точки зору безпеки їхнього бізнесу, в тому числі, захисту комерційної таємниці та взагалі персональних даних.

Отримання контролюючими органами доступу до банківської інформації надасть можливість підсилити аналітичну складову в роботі податкової, запровадити нові сервіси для сумлінних платників податків, зокрема із складання проектів податкових декларацій за платників податків, що дозволить звести подання податкової звітності до одного «кліку», запровадити прогресивну шкалу ставок оподаткування та багато інших речей, які на сьогодні є природніми для європейських податкових систем», - зазначає Уряд.

Однак на сьогодні це є неможливим, підкреслено у Стратегії, «у зв’язку із низьким рівнем довіри суспільства контролюючим органам».

В свою чергу, у проекті Плану Ukraine Facility йдеться, що для створення єдиного реєстру банківських рахунків фізичних та юридичних осіб відповідно до стандартів ЄС будуть здійснені такі кроки:

буде ухвалено наказ про створення міжвідомчої робочої групи із впровадження єдиного реєстру банківських рахунків. До завдань міжвідомчої робочої групи входитимуть розроблення наказу Мінфіну «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр рахунків, порядок створення та ведення» та інших нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону;

розробка ІТ забезпечення та впровадження технічного завдання Єдиного реєстру рахунків фізичних та юридичних осіб;

забезпечення введення в експлуатацію та функціонування Єдиного реєстру рахунків фізичних та юридичних осіб

набудуть чинності нормативно-правові акти, необхідні для створення єдиного реєстру банківських рахунків відповідно до стандартів ЄС, що вносить зміни до податкового, банківського законодавства, а також з протидії відмиванню коштів та про ринки капіталу тощо.

Слід зауважити, що ще 18 серпня 2022 року Мінфін оприлюднив законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів». Ним пропонувалося, аби відомості з Єдиного реєстру рахунків використовувалися Податковою службою, а також Держфінмоніторингом.

Дані Єдиного реєстру рахунків не підлягали б оприлюдненню.

Також пропонувалося внести зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких банки надаватимуть ДПС відомості про банківські рахунки та про укладення або припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа до Єдиного реєстру рахунків. Крім того, Мінфін планував внести зміни до Закону «Про платіжні послуги», відповідно до яких небанківські надавачі платіжних послуг надаватимуть до ДПС відомості про платіжні рахунки до Єдиного реєстру рахунків.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.