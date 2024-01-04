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В Украине создадут Единый реестр банковских счетов физических и юридических лиц, - проект Плана Ukraine Facility

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В Украине создадут Единый реестр банковских счетов физических и юридических лиц, - проект Плана Ukraine Facility

07:15, 4 января 2024
Проект Плана Правительства Ukraine Facility для получения пакета поддержки от Евросоюза на 50 млрд евро предполагает создание Единого реестра банковских счетов физических и юридических лиц.
В Украине создадут Единый реестр банковских счетов физических и юридических лиц, - проект Плана Ukraine Facility
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Борьба с отмыванием денег и экономическими преступлениями приоритетна путем создания единого реестра банковских счетов и расширения полномочий Бюро экономической безопасности. Об этом говорится в проекте Плана Ukraine Facility.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 27 декабря принял Национальную стратегию доходов, в которой запланированы реформы в сфере налогов до 2030 года. Эта Стратегия, вызвавшая оживленное обсуждение, в частности, из-за предложения предоставить налоговый доступ к информации о движении средств на банковских счетах налогоплательщиков, является частью Плана Ukraine Facility, согласно которому Украина должна получать пакет поддержки от Евросоюза на €50 млрд в течение 2024–2027 годов, и проект которого Правительство одобрило 29 декабря.

В частности, в Национальной стратегии доходов говорится, что нужно предоставить контролирующим органам доступ к информации о движении средств на банковских счетах налогоплательщиков.

«Указанная информация достаточно чувствительна, как для повышения эффективности работы контролирующих органов, так и для налогоплательщиков с точки зрения безопасности их бизнеса, в том числе, защиты коммерческой тайны и вообще персональных данных.

Получение контролирующими органами доступа к банковской информации позволит усилить аналитическую составляющую в работе налоговой, ввести новые сервисы для добросовестных налогоплательщиков, в частности по составлению проектов налоговых деклараций за налогоплательщиков, что позволит свести представление налоговой отчетности к одному «клику», ввести прогрессивную шкалу ставок налогообложение и многие другие вещи, которые сегодня являются естественными для европейских налоговых систем», - отмечает Правительство.

Однако на сегодняшний день это невозможно, подчеркнуто в Стратегии, «в связи с низким уровнем доверия общества к контролирующим органам».

В свою очередь, в проекте Плана Ukraine Facility говорится, что для создания единого реестра банковских счетов физических и юридических лиц в соответствии со стандартами ЕС будут предприняты следующие шаги:

  • будет принят приказ о создании межведомственной рабочей группы по внедрению единого реестра банковских счетов. В задачи межведомственной рабочей группы будут входить разработка приказа Минфина «Об утверждении Положения о Едином реестре счетов, порядке создания и ведения» и других нормативно-правовых актов, необходимых для реализации Закона;
  • разработка ИТ-обеспечения и внедрения технического задания Единого реестра счетов физических и юридических лиц;
  • обеспечение ввода в эксплуатацию и функционирования Единого реестра счетов физических и юридических лиц
  • вступят в силу нормативно-правовые акты, необходимые для создания единого реестра банковских счетов в соответствии со стандартами ЕС, вносящими изменения в налоговое, банковское законодательство, а также по противодействию отмыванию средств и рынкам капитала и т.п.

Следует отметить, что еще 18 августа 2022 года Минфин обнародовал законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о создании Единого реестра счетов физических и юридических лиц и индивидуальных банковских сейфов». Им предлагалось, чтобы сведения из Единого реестра счетов использовались Налоговой службой, а также Госфинмониторингом.

Данные Единого реестра счетов не подлежали обнародованию.

Также предлагалось внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», согласно которым банки будут предоставлять ГНС сведения о банковских счетах и о заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа в Единый реестр счетов. Кроме того, Минфин планировал внести изменения в Закон «О платежных услугах», согласно которым небанковские предоставители платежных услуг будут предоставлять в ГНС сведения о платежных счетах в Единый реестр счетов.

Автор: Наталья Мамченко

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