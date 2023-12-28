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Налоговая получит доступ к банковской информации, в том числе по движению средств на счетах, - Кабмин принял Национальную стратегию доходов

Правительство приняло Национальную стратегию доходов: налоговая служба будет противодействовать схемам по уклонению от налогообложения посредством банковской информации, а также интеграции с системами ЕС.

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Налоговая получит доступ к банковской информации, в том числе по движению средств на счетах, - Кабмин принял Национальную стратегию доходов

10:29, 28 декабря 2023
Правительство приняло Национальную стратегию доходов: налоговая служба будет противодействовать схемам по уклонению от налогообложения посредством банковской информации, а также интеграции с системами ЕС.
Налоговая получит доступ к банковской информации, в том числе по движению средств на счетах, - Кабмин принял Национальную стратегию доходов
Фото: Кабмин
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Кабмин 27 декабря принял Национальную стратегию доходов, в которой запланированы реформы, в частности, в сфере налогов до 2030 года.

Так, в разделе «Безопасность использования данных и доступ к информации об объеме и обращении средств налогоплательщиков на их счетах в банках» говорится, что нужно предоставить контролирующим органам доступ к информации о движении средств на банковских счетах налогоплательщиков.

«Указанная информация достаточно чувствительна, как для повышения эффективности работы контролирующих органов, так и для налогоплательщиков с точки зрения безопасности их бизнеса, в том числе, защиты коммерческой тайны и вообще персональных данных.

Получение контролирующими органами доступа к банковской информации позволит усилить аналитическую составляющую в работе налоговой, ввести новые сервисы для добросовестных налогоплательщиков, в частности по составлению проектов налоговых деклараций за налогоплательщиков, что позволит свести представление налоговой отчетности к одному «клику», ввести прогрессивную шкалу ставок налогообложения и многие другие вещи, которые сегодня являются естественными для европейских налоговых систем», - отмечает Правительство.

Однако на сегодняшний день это невозможно, подчеркнуто в Стратегии, «в связи с низким уровнем доверия общества к контролирующим органам».

Расширение полномочий налоговых органов относительно доступа к информации о движении средств на банковских счетах налогоплательщиков потребует введения действенных мер, направленных на восстановление доверия к работе налоговых органов (особенно в части работы с персональными данными налогоплательщиков), и предоставление обществу гарантий по невозможности использования этих расширенных полномочий для давления на отдельных налогоплательщиков и препятствования их работе.

Следовательно, реформам налоговой политики, которая в значительной степени будет касаться плательщиков, должна предшествовать коренная перестройка правил и принципов работы контролирующих органов. На пути восстановления доверия первый шаг должно сделать государство и этим шагом должен стать переход контролирующих органов к работе в большинстве с обезличенной информацией о налогоплательщиках.

Это может быть достигнуто путем создания в единой информационно-коммуникационной системе системы управления государственными финансами отдельного защищенного контура, с кодированием (декодированием) открытых на сегодняшний день персональных идентификаторов налогоплательщиков. Такой подход к работе с информацией о налогоплательщиках обеспечит реальный переход налоговых органов на работу с большими обезличенными массивами данных с применением риск-ориентированной системы, сконцентрировать свою работу на выявлении негативных тенденций и рисков в системе налогообложения и как результат осуществления соответствующих мер в исключительных случаях, при наличии определенных законодательством рисков или при желании самого налогоплательщика.

Следовательно, Правительство запланировало в течение 2024 года внесение изменений в Стратегию ИТ Минфина в части ее согласования с Национальной стратегией доходов по использованию данных и доступа к информации об объеме и обращении средств налогоплательщиков на их счетах в банках с применением подходов с кодированием (декодированием) открытых на сегодня персональных идентификаторов налогоплательщиков.

Также запланирована интеграция информационно-коммуникационных систем ГПС с системами ЕС. Украина подписала соглашение с Европейским Союзом об участии в программе «Цифровая Европа» (2021–2027), направленное на расширение сотрудничества между ЕС и Украиной в вопросах налогообложения, таких как борьба с налоговым мошенничеством, уклонением от уплаты налогов и агрессивным планированием обмена информацией и административному сотрудничеству, а также предусматривает предоставление Украине поддержки в разработке и функционировании центральных ИТ-систем согласно требованиям ЕС.

Стратегия ИТ ЕС по вопросам, касающимся налогообложения, базируется на Налоговом пакете, принятом в 2020 году Европейской Комиссией.

Итак, в период с 2024 по 2030 годы будут осуществляться мероприятия по интеграции информационно-коммуникационных систем Государственной налоговой службы Украины с системами ЕС, в частности:

  • Обеспечение интеграции с Европейскими системами НДС, возмещение НДС, мониторинга движения акцизных товаров
  • Подключение Украины к системе обмена информацией между налоговыми администрациями стран ЕС
  • Интеграция с системой трансграничных онлайн-продаж B2C, центральной электронной системой платежной информации Central Electronic System of Payment Information (CESOP) для выявления возможного мошенничества по НДС в электронной коммерции, осуществляемой продавцами, созданными в других государствах-членах или странах, не входят в ЕС;
  • Интеграция с европейской системой мониторинг движения акцизных товаров – «Excise Movement and Control System» (EMCS).

Автор: Наталья Мамченко

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