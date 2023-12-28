На Закарпатье военный в состоянии опьянения устроил смертельное ДТП: как его наказали

В ДТП погибли три человека, среди которых ребенок.

К 11 годам заключения приговорен военнослужащий, который устроил смертельное ДТП с тремя жертвами. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Он признан виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой гибель нескольких человек. Также осужденный лишен права управлять транспортными средствами на 10 лет.

Отмечается, что 5 августа 2023 в с. Великая Копаня в Береговском районе старший пьяный солдат за рулем легкового автомобиля наехал на мать и дочь на обочине. После этого – врезался в припаркованный автомобиль, в салоне которого находились двое взрослых и малолетний мальчик.

В результате ДТП 33-летняя женщина-пешеход, 22-летний мужчина и его 2-летний сын, сидевшие в автомобиле, погибли, а 8-летняя девочка, которая шла с мамой вдоль улицы, получила многочисленные тяжелые травмы и потеряла возможность самостоятельно передвигаться.

Военный полностью признал свою вину и раскаялся. В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.

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