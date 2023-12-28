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Минюст подал иск в ВАКС о взыскании активов в доход государства с компании, связанной с российским 1xBet

11:39, 28 декабря 2023
Подан иск о взыскании более 1,8 млрд гривен в доход государства с SIA ROYAL PAY EUROPE, связанной с российским букмекером.
Минюст подал иск в ВАКС о взыскании активов в доход государства с компании, связанной с российским 1xBet
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По материалам ГБР Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о взыскании активов в доход государства на сумму более 1,8 миллиарда гривен от компании "SIA ROYAL PAY EUROPE", которая сотрудничает с российским букмекером "1xBet".

По информации ГБР, компания имеет отношение к российской букмекерской компании "1xBet", которая представлена в Украине через ООО "ТВОЯ БЕТТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ". Украинские власти ранее ввели санкции к юридическому лицу-нерезиденту "SIA ROYAL PAY EUROPE" на пять лет, а также к ООО "ТВОЯ БЕТТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" на 50 лет.

Во время досудебного расследования следователи установили связь между этими компаниями, а также подтвердили наличие средств российского происхождения на банковских счетах "SIA ROYAL PAY EUROPE" в Украине, общая сумма которых превышает 1,8 миллиарда гривен.

В результате постановлений суда, эти средства были арестованы, и ГБР передало управление этими активами в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Сейчас процентный доход от управления активами составляет почти 43 миллиона гривен.

Однако, эти средства недостаточны для финансирования потребностей государства в условиях российской агрессии. Поэтому, в соответствии с законодательством, ГБР инициировало полное взыскание активов "SIA ROYAL PAY EUROPE" в доход государства.

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