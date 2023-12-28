Мін'юст подав позов до ВАКС щодо стягнення активів у дохід держави з компанії, пов’язаної з російським 1xBet

Подано позов щодо стягнення понад 1,8 млрд гривень у дохід держави з SIA ROYAL PAY EUROPE, пов’язаної з російським букмекером.

За матеріалами ДБР Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду із позовом про стягнення активів у дохід держави на суму понад 1,8 мільярда гривень від компанії «SIA ROYAL PAY EUROPE», яка співпрацює з російським букмекером «1xBet».

За інформацією ДБР, компанія має відношення до російської букмекерської компанії «1xBet», яка представлена в Україні через ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ». Українська влада раніше ввела санкції до юридичної особи-нерезидента «SIA ROYAL PAY EUROPE» на п'ять років, а також до ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» на 50 років.

Під час досудового розслідування слідчі встановили зв'язок між цими компаніями, а також підтвердили наявність коштів російського походження на банківських рахунках «SIA ROYAL PAY EUROPE» в Україні, загальна сума яких перевищує 1,8 мільярда гривень.

У результаті ухвал суду, ці кошти були арештовані, і ДБР передало управління цими активами до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Наразі, процентний дохід від управління активами складає майже 43 мільйони гривень.

Проте, ці кошти недостатні для фінансування потреб держави в умовах російської агресії. Тому, відповідно до законодавства, ДБР ініціювало повне стягнення активів «SIA ROYAL PAY EUROPE» у дохід держави.

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