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  1. В Україні

Як переглянути свою електронну трудову книжку: інструкція

13:41, 31 грудня 2023
Переглянути свою трудову книжку можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.
Як переглянути свою електронну трудову книжку: інструкція
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області оприлюднило інструкцію, як переглянути свою електронну трудову книжку. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Увійдіть до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), банківської картки (BankID) або через Дія.Підпис.

- У лівому боковому меню оберіть пункт «Електронна трудова книжка».

- Натисніть кнопку «Дані ЕТК».

- Оберіть вкладку «Відцифрована ЕТК».

Перевірте результат оцифрування відомостей про трудові відносини відповідно до наданих сканованих копій документів. 

У вкладці «Відцифрована ЕТК» переглянути результат оцифрування та звірити свій страховий стаж із записами в електронній трудовій книжці можна у випадку, якщо особою або її страхувальником подано на вебпортал е-послуг ПФУ скановані копії документів про трудову діяльність за період до 01.01.2004. 

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