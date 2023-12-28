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  1. В Україні

З 1 січня 2024 року вводиться в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи

14:09, 28 грудня 2023
В оновленій формі декларації передбачено виокремлювання податкових зобов’язань з ПДФО у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті ФОПами.
З 1 січня 2024 року вводиться в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи
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З 1 січня 2024 року вводиться в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Нова форма запроваджується у зв’язку із набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 28 серпня 2023 року № 467 «Про затвердження Змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованого в Мінюсті 18 жовтня 2023 року за № 1817/40873.

Нова форма декларації передбачає виокремлення податкових зобов’язань по податку на доходи фізичних осіб при визначенні мінімального податкового зобов’язання фізичними особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь. Сплата податку при визначенні МПЗ фізичними особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) здійснюється за кодом бюджетної класифікації «11010500 – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування».

Крім того, змінився порядок розрахунку суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку із використанням права на податкову знижку за витратами, понесеними відповідно до пункту 166.3 статті 166 розділу IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), крім витрат, зазначених у підпункті 166.3.10 пункту 166.3 статті 166 розділу IV Кодексу (додаток Ф3 до декларації).

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