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  1. В Україні

Кабмін планує трансформувати уроки »Захисту України» в школах: на це виділили понад 1,7 млрд грн

09:50, 28 грудня 2023
Зокрема, 100 мільйонів підуть на професійний розвиток учителів і 1,64 мільярдів гривень — на закупівлю навчального обладнання.
Кабмін планує трансформувати уроки »Захисту України» в школах: на це виділили понад 1,7 млрд грн
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Кабінет міністрів виділив 1,74 млрд грн із державного бюджету на уроки «Захисту України» в школах. Про це повідомляє Міносвіти.

Так, кошти передбачено для підвищення кваліфікації вчителів навчального предмета «Захист України», а також закупівлі засобів навчання та комп’ютерного обладнання для навчальних кабінетів. Рішення допоможе зробити ці уроки більш практико орієнтованими й забезпечити ефективне навчання відповідно до оновленої у вересні 2023 року навчальної програми.

«В умовах повномасштабної війни уроки навчального предмета «Захист України» набувають нового значення. Це не абстрактні знання, а цілком конкретні навички, потребу в яких учнівство бачить щодня. Це вміння поводитися в критичних ситуаціях, базові навички домедичної допомоги, знання, як захистити себе й інших у разі небезпеки, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, використовувати новітнє обладнання тощо. Це все може врятувати життя учням, які от-от підуть у доросле життя. І, звісно, це таке актуальне зараз національно-патріотичне виховання, яке є складником боротьби з російською агресією», — наголосив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

100 мільйонів спрямують на професійний розвиток учителів предмета «Захист України» і 1,64 млрд грн — на закупівлю обладнання.

Кошти можна буде використати для закладів загальної середньої, а також професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, що забезпечують надання повної загальної середньої освіти.

Коштом субвенції можна буде придбати навчальне обладнання, зокрема:

  • симуляції управління дронами;
  • навчальні тири й макети;
  • аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети тощо;
  • навчальні набори для роботи з електронікою, зв'язком і 3D-друком.

Особливості використання субвенції, критерії її розподілу між обласним бюджетом та бюджетами територіальних громад будуть затверджені МОН за погодженням із Мінфіном.

Кошти будуть доступними для використання протягом 2024 року.

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