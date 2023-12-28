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Кабмін збільшив компенсації роботодавцям за працевлаштування переселенців

10:26, 28 грудня 2023
Збільшено строки і розміри надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО та ВПО з інвалідністю.
Кабмін збільшив компенсації роботодавцям за працевлаштування переселенців
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Кабінет міністрів збільшив строки і розміри надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю. Відповідне рішення прийнято на засіданні Уряду 27 грудня, передає Мінекономіки.

«Уряд збільшив загальну тривалість надання компенсації витрат з двох до трьох місяців роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та до 6 місяців – за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю. Зміниться і сам розмір компенсацій. Якщо раніше вони виплачувались виходячи із суми 6700 грн на місяць, то відтепер такі компенсації прив’язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня складатиме 7100 грн, а з 1 квітня – 8 000 грн.

Тобто, якщо роботодавець приймає на роботу ВПО, то наступного року він отримає право на компенсацію до 24 тисяч гривень за таку особу. Якщо це буде ВПО з числа осіб з інвалідністю, то такі виплати можуть складати до 48 тисяч гривень на кожного відповідного працівника», -  пояснила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

Орієнтовно на реалізацію зазначеної програми на 2024 рік передбачено 350 млн грн.

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