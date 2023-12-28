Обрано голову Бориславського міського суду Львівської області

Суд очолив Дмитро Пантелєєв.

У середу, 27 грудня, відбулися збори суддів Бориславського міського суду Львівської області, на яких вирішено питання обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатом таємного голосування суддів на адміністративну посаду голови Бориславського міського суду Львівської області обрано Дмитра Геннадійовича Пантелєєва.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім того, обрано голову Іванівського районного суду Одеської області.

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