Избран председатель Бориславского городского суда Львовской области

Суд возглавил Дмитрий Пантелеев.

В среду, 27 декабря, состоялось собрание судей Бориславского городского суда Львовской области, на котором решен вопрос избрания председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования судей на административную должность председателя Бориславского городского суда Львовской области избран Дмитрий Геннадьевич Пантелеев.

Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Кроме того, избран председатель Ивановского районного суда Одесской области.

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