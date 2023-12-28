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В Киевской области увеличат количество блокпостов и будут проверять торговые центры, вокзалы и больницы

08:45, 28 декабря 2023
С 28 декабря 2023 года по 6 января 2024 года в области ужесточаются контрдиверсионные и меры безопасности.
В Киевской области увеличат количество блокпостов и будут проверять торговые центры, вокзалы и больницы
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В Киевской области с 28 декабря 2023 года по 6 января 2024 года усиливаются контрдиверсионные и меры безопасности в области. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

Соответствующее решение было принято на совете обороны Киевской области.

Мероприятия будут проводиться при участии СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и 114 отдельной бригады терробороны.

В частности, в Киевской области увеличивается количество блокпостов. Проверке будут подлежать места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения.

«Такая работа также будет способствовать розыскным мероприятиям. По данным полиции, из-за совершения уголовных и административных правонарушений в розыске находятся более 11 тыс. человек.

Просим каждого жителя Киевщины, гостей области с пониманием относиться к мерам безопасности и возможной остановке транспорта на блокпостах. Напоминаем о необходимости при себе иметь документы, удостоверяющие личность.

Будьте бдительны! Если видите, что кто-то делает фото или видеофиксацию объектов оборонной или критической инфраструктуры, сообщите об этом правоохранителям», — отметил Кравченко.

Ранее в КМВА ответили, выдают ли повестки на временных блокпостах в Киеве.

Также стало известно, что представители ТЦК не будут выдавать повестки на улице, если у граждан есть учетные документы.

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