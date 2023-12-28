Самовольное оставление части: ответственность военных и судебная практика, - новый выпуск Адвокат на Право ТВ

Приглашаем присоединиться к прямой трансляции программы Адвокат на Право ТВ по теме «Самовольное оставление части военным. Ответственность. Судебная практика».

Программа «Адвокат на Право ТВ» продолжает информировать о правах и обязанностях граждан в военное время. 28 декабря в 13.00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции программы по теме «Самовольное оставление части военным. Ответственность. Судебная практика»

В течение эфира журналист Дарья Мезенцева обсудит с адвокатами адвокатского объединения «Актум» следующие тематики:

– Каковы основания определения статуса СОЧ?

- Возможно ли снятие статуса СОЧ? В каких случаях? (примеры судебной практики)

- СОЧ и дезертирство. В чем заключается кардинальное отличие этих понятий?

- Почему не стоит выбирать военный путь СОЧ?

Также в течение прямого эфира вы сможете задавать ваши вопросы. Присоединяйтесь!

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.