Ушел из жизни один из «архитекторов» современного Евросоюза Жак Делор

В возрасте 98 лет скончался бывший глава Еврокомиссии Жак Делор.

Бывший президент Европейской комиссии Жак Делор, которого называют архитектором современного ЕС, скончался в возрасте 98 лет. О смерти политика сообщила его дочь Мартина Обри, передает BBC News.

«Он умер сегодня утром в своем парижском доме во сне», - сказала Обри.

Жак Делор был депутатом Европарламента в 1979 – 1981 годах, министр финансов в 1981 – 1984 годах, председатель Еврокомиссии в 1985 – 1995 годах.

Под его председательством в ЕС завершили создание общего рыночного пространства, заключили Шенгенские соглашения, позволяющие передвигаться по территории ЕС и ввели единую европейскую валюту – евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Делора, также занимавшего должность министра финансов Франции в 1981-84 годах, «государственным деятелем с французской судьбой» и «неиссякаемым мастером нашей Европы».

«Его преданность, его идеалы и его праведность всегда будут вдохновлять нас, – сказал он. «Я чту его работу и его память и разделяю боль его близких».

Делор занимал пост президента Европейской комиссии три срока – дольше, чем кто-либо другой.

Урсула фон дер Ляен, которая сейчас занимает эту должность, сказала, что он был «визионером, который сделал нашу Европу сильнее».

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