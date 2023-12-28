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Пішов із життя один з «архітекторів» сучасного Євросоюзу Жак Делор

08:56, 28 грудня 2023
У віці 98 років помер колишній голова Єврокомісії Жак Делор.
Пішов із життя один з «архітекторів» сучасного Євросоюзу Жак Делор
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Колишній президент Європейської комісії Жак Делор, якого називають архітектором сучасного ЄС, помер у віці 98 років. Про смерть політика повідомила його дочка Мартіна Обрі, передає BBC News.

«Він помер сьогодні вранці у своєму паризькому будинку уві сні», - сказала Обрі.

Жак Делор був депутатом Європарламенту у 1979 - 1981 роках, міністр фінансів у 1981 – 1984 роках, голова Єврокомісії у 1985 – 1995 роках.

Під його головуванням у ЄС завершили створення спільного ринкового простору, уклали Шенгенські угоди, що дозволяють пересуватися територією ЄС та запровадили єдину європейську валюту – євро.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав Делора, який також обіймав посаду міністра фінансів Франції в 1981-84 роках, «державним діячем з французькою долею» і «невичерпним майстром нашої Європи».

«Його відданість, його ідеали і його праведність завжди надихатимуть нас, - сказав він. «Я віддаю шану його роботі і його пам'яті і поділяю біль його близьких».

Делор обіймав посаду президента Європейської комісії три терміни - довше, ніж будь-хто інший.

Урсула фон дер Ляєн, яка зараз обіймає цю посаду, сказала, що він був «візіонером, який зробив нашу Європу сильнішою».

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