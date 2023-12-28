Лідер КНДР Кім Чен Ин наказав прискорити підготовку країни до війни

Північнокорейський диктатор закликав протистояти тому, що він назвав безпрецедентними «конфронтаційними кроками» США.

Лідер КНДР Кім Чен Ин наказав військовим, виробникам боєприпасів і ядерної зброї прискорити підготовку до війни. Про це повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.

Північнокорейський диктатор закликав протистояти тому, що він назвав безпрецедентними «конфронтаційними кроками» США.

«Він (Кім) поставив бойові завдання для Народної армії та промисловості боєприпасів, ядерної зброї та секторів цивільної оборони для подальшого прискорення підготовки до війни», — йдеться у публікації.

Кажучи про напрямки політики на новий рік на ключовому засіданні правлячої партії країни в середу, Кім також заявив, що Пхеньян розширить стратегічне співробітництво з «антиімперіалістичними незалежними» країнами.

Кім також виклав економічні цілі на новий рік під час зустрічі, назвавши його «вирішальним роком» для виконання п'ятирічного плану розвитку країни, йдеться в повідомленні.

Багатоденні збори партійних і урядових чиновників в останні роки використовувалися для того, щоб робити ключові політичні заяви.

Раніше КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету, яка може завдати удару в будь-яку точку США.

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