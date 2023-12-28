Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал ускорить подготовку страны к войне

Северокорейский диктатор призвал противостоять тому, что он назвал беспрецедентными «конфронтационными шагами» США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал военным, производителям боеприпасов и ядерного оружия ускорить подготовку к войне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

Северокорейский диктатор призвал противостоять тому, что он назвал беспрецедентными «конфронтационными шагами» США.

«Он (Ким) поставил боевые задачи для Народной армии и промышленности боеприпасов, ядерного оружия и секторов гражданской обороны для дальнейшего ускорения подготовки к войне», - говорится в публикации.

Говоря о направлениях политики на новый год на ключевом заседании правящей партии страны в среду, Ким также заявил, что Пхеньян расширит стратегическое сотрудничество с антиимпериалистическими независимыми странами.

Ким также изложил экономические цели на новый год во время встречи, назвав его «решающим годом» для выполнения пятилетнего плана развития страны, говорится в сообщении.

Многодневное собрание партийных и правительственных чиновников в последние годы использовалось для того, чтобы делать ключевые политические заявления.

Ранее КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая может нанести удар в любую точку США.

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