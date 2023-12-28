Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ призывают подавать заявления о переводе в апелляционные суды

В случае неподачи заявления Высший совет правосудия самостоятельно определит апелляционные суды для судей судов, находящихся в состоянии ликвидации.

Контроль правильности определения таможенной стоимости авто будет осуществляться по Базе данных, которую будет формировать Минцифра

Вопрос определения таможенной стоимости легкового автомобиля, от которой рассчитываются таможенные пошлины, будет цифровизирован.

Большинство госслужащих убеждены, что законы в Украине не работают должным образом – НАДС

Около 70% госслужащих считают, что в Украине законы работают «только на избранную часть населения».

Большинство госслужащих получают новости о событиях в Украине из каналов и групп в мессенджерах – НАДС

Публичные служащие в Украине больше читают группы в мессенджерах, чем смотрят теленовости.

Растаможка легковых автомобилей в Дії и введение оснований для корректировки таможенной стоимости подержанных автомобилей, – кто и как будет контролировать процессы

Подача электронной таможенной декларации для таможенного оформления легковых автомобилей будет происходить через Портал Дія, введут механизм корректировки таможенной стоимости подержанных легковых автомобилей, а ряд новых полномочий перейдет к Минцифре.

  1. В мире

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал ускорить подготовку страны к войне

08:19, 28 декабря 2023
Северокорейский диктатор призвал противостоять тому, что он назвал беспрецедентными «конфронтационными шагами» США.
Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал ускорить подготовку страны к войне
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал военным, производителям боеприпасов и ядерного оружия ускорить подготовку к войне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

Северокорейский диктатор призвал противостоять тому, что он назвал беспрецедентными «конфронтационными шагами» США.

«Он (Ким) поставил боевые задачи для Народной армии и промышленности боеприпасов, ядерного оружия и секторов гражданской обороны для дальнейшего ускорения подготовки к войне», - говорится в публикации.

Говоря о направлениях политики на новый год на ключевом заседании правящей партии страны в среду, Ким также заявил, что Пхеньян расширит стратегическое сотрудничество с антиимпериалистическими независимыми странами.

Ким также изложил экономические цели на новый год во время встречи, назвав его «решающим годом» для выполнения пятилетнего плана развития страны, говорится в сообщении.

Многодневное собрание партийных и правительственных чиновников в последние годы использовалось для того, чтобы делать ключевые политические заявления.

Ранее КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая может нанести удар в любую точку США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області