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КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету, яка може завдати удару в будь-яку точку США

11:17, 18 грудня 2023
Північна Корея запустила МБР у відповідь на прибуття до берегів країни американського ядерного підводного човна.
КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету, яка може завдати удару в будь-яку точку США
Джерело фото: Укрінформ
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У понеділок, 18 грудня, Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету, яка може поцілити в будь-яку точку США, через прибуття американського ядерного підводного човна, – повідомляє Reuters.

Віце-міністр оборони Японії Шінго Міяке підкреслив, що ракета має потужний радіус дії - понад 15 000 км (9 300 миль), що означає її потенційну загрозу для будь-якої частини материкової території Сполучених Штатів і Японії.

Рада національної безпеки Південної Кореї кваліфікувала цей вчинок як дестабілізуючий акт, який прогнорував міжнародні попередження та численні резолюції Ради Безпеки ООН. Президент Юн Сук Йоль прокоментував ситуацію, наказавши підвищити ефективну операцію "ядерного стримування" Південною Кореєю та Сполученими Штатами.

Цей випуск ракети є п'ятим за рахунком цього року і став причиною проведення зустрічі високого рівня між Китаєм та Північною Кореєю у Пекіні. Представники Китаю підтвердили намір поглибити співпрацю, але уточнили, що обговорення стосувалися питань, що викликають загальну тривогу, без надання конкретних подробиць.

Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, в минулому підтримував резолюції, які вводили санкції проти Північної Кореї, але пізніше відмовився від підтримки подальших обмежень, стверджуючи, що вони тільки погіршують напруження.

Згідно з повідомленням Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ракета була випущена поблизу столиці Пхеньяну в напрямку моря біля східного узбережжя Північної Кореї і пролетіла близько 1000 км.

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