Польські фермери долучаться до блокади кордону з Україною разом з перевізниками

Блокада пункту пропуску Дорогуськ має розпочатися о 13:30 за місцевим часом.

Фото: AFP/EAST NEWS

У понеділок, 18 грудня, до польських перевізників, які розпочинають нову блокаду пункту пропуску Дорогуськ на кордоні з Україною, доєднаються фермери. Про це повідомив лідер протестувальників-перевізників Рафал Меклер у соцмережі Х (колишній Twitter).

За його словами, до блокади кордону долучаться фермери з організації Об'єднане село.

Блокада має розпочатися о 13:30 за місцевим часом.

Зазначається, що фермери долучаться до блокування кордону «через трагічну ситуацію на польському ринку, викликану неконтрольованим надходженням зерна з України, браком перспектив на покращення ситуації в урожаї 2023 року, а також відсутністю запровадження системних рішень для захисту внутрішнього ринку».

Фермери вимагають зупинки імпорту цукру з України, негайної виплати прямих субсидій, підтримки ставки акцизу на пальне на попередньому рівні, а також компенсацій виробникам кукурудзи.

Раніше ми писали, що на польському кордоні в черзі через страйк перевізників помер український водій.

Додамо, що польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною.

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