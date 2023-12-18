У Міненерго пояснили, чи будуть блекаути у разі сильних морозів

Герман Галущенко допустив можливість блекаутов у разі стихійного лиха.

Багатьох українців тривожить питання, чи будуть блекаути у разі сильних морозів. Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону пояснив, що блекаути можуть бути тільки внаслідок стихійного лиха.

"Блекаути, на жаль, вони можуть бути тільки внаслідок стихійного лиха. І ми мали такі ситуації", - сказав Галущенко.

Він нагадав про відключення електроенергії в Одеській області кілька тижнів тому, коли регіон накрив сильний снігопад з вітром.

"І потім цей циклон пішов на захід України, де так само вплинув на відключення. Знову ж таки, це тільки єдиний фактор, який може бути. Окрім військового впливу", - додав Галущенко.

Раніше ми писали, що 17 грудня в Україні 610 населених пунктів було знеструмлено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.