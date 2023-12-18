Обрано голову Тернопільського окружного адміністративного суду

Суд очолила Уляна Мірінович.

У Тернопільському окружному адміністративному суді провели збори суддів, на порядок денний яких були винесені питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування, більшістю від кількості суддів суду головою Тернопільського окружного адміністративного суду обрано суддю Уляну Мірінович.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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