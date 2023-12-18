В Україні святкують День військової контррозвідки СБУ: що ще відзначають 18 грудня

18 грудня відзначають Міжнародний день мігрантів.

У понеділок, 18 грудня, в Україні і світі відзначають низку свят. Так, сьогодні День військової контррозвідки Служби безпеки України. Професійне свято було створене указом президента Леоніда Кравчука 1991 року.

Цей департамент СБУ є функціональним підрозділом Центрального управління СБУ. Головні завдання: протидіяти шпигунству, терористичній діяльності та іншим діям іноземних організацій, спецслужб, окремих осіб, що становлять загрозу державній безпеці країни.

Також 18 грудня Міжнародний день арабської мови. Свято заснували лише 2010 року. Ініціатором стала ООН. Саме цього дня було прийняте рішення стосовно того, щоб внести арабську мову у перелік офіційних мов ООН

Крім цього, сьогодні святкують Міжнародний день мігранта. Його було запроваджено під час Генеральної Асамблеї ООН (4 грудня 2000 року прийняли резолюцію, в які проголошували окрему подію) для того, щоб захистити мігрантів і біженців в усьому світі та впровадити заходи, які спрямовані для їхньої підтримки.

Віряни вшановують пам'ять святителя Модеста.

Пам’ятні дати:

1917 - У Києві відкрито Українську державну академію мистецтв, першим її ректором став графік Георгій Нарбут;

1920 - Раднарком УРСР ухвалив постанову "Про облік музичних інструментів" - один із нормативних актів, за якими переслідували кобзарів;

1940 - У Третьому Рейху затвердили директиву № 21 ("план Барбаросса" - кодова назва плану нападу Німеччини на СРСР);

1941 - Американський Конгрес запровадив цензуру всієї інформації, що входить або виходить за межі країни. Відповідальність за виконання рішення поклали на директора агентства Associated Press Байрона Прайса;

1958 - Американці провели перший сеанс передання голосу через супутник;

1972 - Президент США Річард Ніксон віддав наказ про бомбардування Північного В'єтнаму. Операція тривала 11 днів;

1991 - Незалежність України визнала Вірменія;

1998 - Уперше за 130 років Палата представників Конгресу США почала слухання щодо імпічменту президента Білла Клінтона, якого звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінські під час сексуального скандалу;

2007 - Юлія Тимошенко вдруге стала прем'єр-міністром України.

2008 - Спекуляції на валютному ринку України досягли верху: слідом за міжбанком курс гривні в обмінних пунктах опустився до позначки близько 9,50-10,20 за долар;

2016 - Кабінет міністрів України ухвалив рішення про націоналізацію ПАТ "Приватбанк".

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