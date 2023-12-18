В Украине празднуют День военной контрразведки СБУ: что еще отмечают 18 декабря

18 декабря отмечается Международный день мигрантов.

В понедельник, 18 декабря, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Да, сегодня День военной контрразведки Службы безопасности Украины. Профессиональный праздник был создан указом президента Леонида Кравчука в 1991 году.

Этот Департамент СБУ является функциональным подразделением Центрального управления СБУ. Главные задачи: противодействовать шпионажу, террористической деятельности и другим действиям иностранных организаций, спецслужб, отдельных лиц, представляющих угрозу государственной безопасности страны.

Также 18 декабря – Международный день арабского языка. Праздник был основан только в 2010 году. Инициатором стала ООН. Именно в этот день было принято решение о том, чтобы внести арабский язык в перечень официальных языков ООН

Кроме того, сегодня празднуют Международный день мигранта. Он был введен во время Генеральной Ассамблеи ООН (4 декабря 2000 года приняли резолюцию, в которую провозглашали отдельное событие) для того, чтобы защитить мигрантов и беженцев во всем мире и ввести меры, направленные на их поддержку.

Верующие чтят память святителя Модеста.

Памятные даты:

1917 - В Киеве открыта Украинская государственная академия искусств, первым ее ректором стал график Георгий Нарбут;

1920 - Совнарком УССР принял постановление "Об учете музыкальных инструментов" - один из нормативных актов, по которым преследовали кобзарей;

1940 - В Третьем Рейхе утвердили директиву № 21 ("план Барбаросса" - кодовое название плана нападения Германии на СССР);

1941 - Американский Конгресс ввел цензуру всей информации, входящей или выходящей за пределы страны. Ответственность за выполнение решения возложили на директора агентства Associated Press Байрона Прайса;

1958 - Американцы провели первый сеанс передачи голоса через спутник;

1972 - Президент США Ричард Никсон отдал приказ о бомбардировке Северного Вьетнама. Операция продолжалась 11 дней;

1991 - Независимость Украины признала Армения;

1998 - Впервые за 130 лет Палата представителей Конгресса США начала слушания по импичменту президента Билла Клинтона, которого обвинили во лжи под присягой об отношениях с Моникой Левински в ходе сексуального скандала;

2007 - Юлия Тимошенко во второй раз стала премьер-министром Украины.

2008 - Спекуляции на валютном рынке Украины достигли верха: вслед за межбанком курс гривны в обменных пунктах опустился до отметки около 9,50-10,20 за доллар;

2016 - Кабинет министров Украины принял решение о национализации ПАО "Приватбанк".

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