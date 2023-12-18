Венгрию хотят лишить права голоса в ЕС, чтобы одобрить помощь Украине, — СМИ

Лидеры стран Европейского союза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы разблокировать предоставление финансовой помощи Украине. Об этом сообщает Financial Times.
Некоторые чиновники рассматривают возможность использовать процедуру наказания по статье 7 договора о Европейском Союзе 2007 года, которая позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства.
Этот процесс может быть заблокирован другим членом ЕС, однако после выборов в Польше в блоке не осталось "гарантированного защитника" Венгрии.
Но многие страны "нервничают" из-за использования, по сути, крупнейшего оружия ЕС против государства-члена.
По словам чиновников, есть надежда убедить Виктора Орбана отказаться от вето на финансирование, продемонстрировав ему "настоящую цену изоляции" его страны в блоке.
"Возможно, Венгрия может создать больше проблем. Возможно, Венгрия сможет заставить нас использовать несколько разных инструментов. Но, наконец, Венгрия не сможет помешать нам предоставлять деньги Украине", – сказал чиновник.
Напомним, что Орбан наложил вето на помощь Украине в размере €50 млрд от Европейского союза.
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