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Венгрию хотят лишить права голоса в ЕС, чтобы одобрить помощь Украине, — СМИ

09:15, 18 декабря 2023
В ЕС могут применить статью 7 договора о Евросоюзе 2007 года, позволяющую лишать страну права голоса из-за нарушений европейского законодательства.
Венгрию хотят лишить права голоса в ЕС, чтобы одобрить помощь Украине, — СМИ
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Лидеры стран Европейского союза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы разблокировать предоставление финансовой помощи Украине. Об этом сообщает Financial Times.

Некоторые чиновники рассматривают возможность использовать процедуру наказания по статье 7 договора о Европейском Союзе 2007 года, которая позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства.

Этот процесс может быть заблокирован другим членом ЕС, однако после выборов в Польше в блоке не осталось "гарантированного защитника" Венгрии.

Но многие страны "нервничают" из-за использования, по сути, крупнейшего оружия ЕС против государства-члена.

По словам чиновников, есть надежда убедить Виктора Орбана отказаться от вето на финансирование, продемонстрировав ему "настоящую цену изоляции" его страны в блоке.

"Возможно, Венгрия может создать больше проблем. Возможно, Венгрия сможет заставить нас использовать несколько разных инструментов. Но, наконец, Венгрия не сможет помешать нам предоставлять деньги Украине", – сказал чиновник.

Напомним, что Орбан наложил вето на помощь Украине в размере €50 млрд от Европейского союза.

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