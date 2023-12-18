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  1. В Украине

Засчитывается ли период простоя в стаж для дополнительного отпуска за работу во вредных условиях: разъяснение

09:57, 18 декабря 2023
Во время простоя действие трудового договора с работниками продолжается, однако они не выполняют свои должностные обязанности.
Засчитывается ли период простоя в стаж для дополнительного отпуска за работу во вредных условиях: разъяснение
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Гоструда объясняет, засчитывается ли период простоя в стаж для дополнительного отпуска за работу во вредных условиях.

Отмечается, что при простое действие трудового договора с работниками продолжается, однако они не выполняют свои должностные обязанности.

Периоды работы, дающие право на ежегодные дополнительные отпуска, определены частью первой статьи 9 Закона Украины «Об отпусках» (время фактической работы с вредными, тяжелыми условиями или с особым характером труда, время ежегодных основного и дополнительного отпуска и время работы беременных женщин, переведенных) на основании медицинского заключения на более легкую работу).

Таким образом, работник не имеет права на ежегодный дополнительный отпуск за период простоя.

Ранее мы писали, можно ли уволить работника за несоответствие должности.

Также сообщалось, можно ли удержать средства за неотработанные дни отпуска при выходе работника на пенсию.

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