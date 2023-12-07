Можно ли удержать средства за неотработанные дни отпуска при выходе работника на пенсию: разъяснение

В Гоструда отмечают, что в случае, когда работник использовал ежегодный отпуск «заранее», но увольняется с работы по выходу на пенсию, работодатель не может удержать с него средства за неотработанные дни отпуска.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, можно ли удержать средства за неотработанные дни отпуска в случае выхода работника на пенсию.

Отмечается, что нельзя. В случае увольнения работника до окончания рабочего года, за который он получил отпуск полной продолжительности, отчисление для покрытия его задолженности не производится, если работник увольняется с работы в связи с выходом на пенсию (статья 22 Закона Украины «Об отпусках»).

Ранее сообщалось, существуют ли законные основания для увольнения мобилизованного работника с работы в период его службы.

Также мы писали, могут ли работодатели заставлять работников уходить в отпуска за свой счет во время военного положения.

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