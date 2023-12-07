Можно ли удержать средства за неотработанные дни отпуска при выходе работника на пенсию: разъяснение

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, можно ли удержать средства за неотработанные дни отпуска в случае выхода работника на пенсию.
Отмечается, что нельзя. В случае увольнения работника до окончания рабочего года, за который он получил отпуск полной продолжительности, отчисление для покрытия его задолженности не производится, если работник увольняется с работы в связи с выходом на пенсию (статья 22 Закона Украины «Об отпусках»).
Ранее сообщалось, существуют ли законные основания для увольнения мобилизованного работника с работы в период его службы.
Также мы писали, могут ли работодатели заставлять работников уходить в отпуска за свой счет во время военного положения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.