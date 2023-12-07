Конкурсы в суды первой инстанции продолжатся, но по новым правилам, - Комитет частично поддержал предложения Посольств США и ЕС

Повторное квалифоценивание судей Комитет не поддержал, но для конкурсантов в суды новости не столь положительны.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 6 декабря рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №10140-д о судейской карьере. Законопроектом 10140-д предлагалось внести изменения в процедуру отбора на должности судей, ввести проведение единого конкурса для кандидатов на должности судей местных судов и действующих судей, ввести собеседования для кандидатов на должности судей местных судов, уточнить полномочия и статус Общественного совета добродетели, расширить его состав до 25 человек, а также разрешить Высшему совету правосудия определять приоритетность рассмотрения жалоб на судей.

Впрочем, финальная редакция законопроекта будет несколько иной. Так, недавно резонанс в сообществе вызвало письмо Послов США Бриджит Бринк и ЕС Катарины Матерновой, которое они направили к председателю Комитета Денису Маслову. В письме содержался список рекомендаций к законопроекту 10140-д, который готовится к рассмотрению во втором чтении. В частности, по мнению Послов, еще незавершенные конкурсные процедуры на должности судей, «инициированные по старым нормам нереформированной Высшей квалификационной комиссией судей», создают риски, ведь существуют вопросы «о добропорядочности процесса отбора судей». Поэтому нужно прекратить эти незавершенные конкурсы в суды. Также, по их мнению, важно требовать проведения квалификационного оценивания в отношении судей, ранее проходивших первичное квалификационное оценивание без участия ГРД.

Что решил Комитет

Судя по отрывочным сообщениям депутатов-членов Комитета, в результате обсуждения было решено, что повторного квалификационного оценивания судей не будет.

Однако для кандидатов в судьи новости не столь положительны.

«Комитетские новости.

Более пяти часов подряд рассматривали поправки к проекту закона №10140-д об усовершенствовании процедуры отбора судей, закончили за 9 часов вечера. Это один из маркеров, указанных в отчете Еврокомиссии, как необходимое требование для продолжения движения Украины в сторону Евросоюза. И именно эту проблематику мы обсуждали с экспертами Совета Европы на круглом столе в Варшаве.

Недавнее совместное письмо посольств США и Евросоюза с рекомендациями по обсуждаемому законопроекту заметно взбудоражило украинское судейское сообщество. Особенно та часть, предлагающая отменить все текущие конкурсы на вакансии судей. Поэтому законопроект вызвал пристальное внимание и вопросов к нему было много.

Итак, по результатам рассмотрения в комитете:

Текущие конкурсы на судейские вакансии в апелляционные суды не отменяются.

В суды первой инстанции они также продолжаются, но по новым правилам. Одним из этапов конкурса для кандидатов будет собеседование в ВККСУ с победителями.

Исключили из законопроекта регулирование деятельности Общественного совета добропорядочности. На этом настаивали наши европейские партнеры, к тому же эта норма должна вступить в силу только для следующей каденции Совета. Не исключено, что для регулирования этого вопроса будет разработан отдельный законопроект.

Комитет поддержал мою правку об ограничении права действующих членов Высшего совета правосудия и Высшей квалифкомиссии судей на участие в конкурсе на должность судьи до тех пор, пока они выполняют свои полномочия и еще год после этого. Это логично, потому что именно эти органы проводят процедуру отбора судей, а значит, могут оказать определенное влияние, хотя формально и не участвуют в голосованиях. В настоящее время наши европейские партнеры также обращали внимание. Ограничение начнет действовать в отношении членов ВСП и ВККС последующих каденций.

Предоставили полный доступ к судейскому досье Общественному совету добродетели с учетом ограничений, установленных законом.

Не поддержали предложение повторно провести квалификационное оценивание определенной категории судей апелляционных инстанций (тех, которые уже прошли квалифоценивание несколько лет назад до внесения соответствующих изменений в Конституцию).

В целом, законопроект рекомендовали принять во втором чтении. Надеюсь, его будут рассмотрены уже на следующем пленарном заседании», - объяснил член Комитета, народный депутат Роман Бабий.

Автор: Наталья Мамченко

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