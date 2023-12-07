В Луцке на День святого Николая трое подростков пытались покончить с жизнью: подробности

По предварительной информации, все три случая между собой вроде бы не связаны.

Иллюстративное фото \ Источник: pixabay.com

В среду, 6 декабря, в День святого Николая в Луцке трое подростков пытались покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает издание Волинські Новини со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что информацию подтвердили и в Волынском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В частности, у парня 16 лет констатировали острое психическое расстройство и алкогольное опьянение. 17-летняя девушка, также находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, порезала вены.

В то же время девушка в возрасте 15 лет отравилась медикаментами.

Всех госпитализировали. По предварительной информации, все три случая между собой вроде бы не связаны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.