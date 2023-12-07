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  1. В Украине

Электронный гарантийный талон на бытовую технику: что изменилось для украинцев

13:45, 7 декабря 2023
Эксплуатационные документы на товар, содержащие гарантийный талон и информацию о товаре, предоставляются потребителю в бумажной или электронной форме через официальный сайт производителя.
Электронный гарантийный талон на бытовую технику: что изменилось для украинцев
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Как ранее сообщалось, в Украине «оцифровали» гарантии на бытовую технику.

Новый Порядок гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 ноября 2023 г. № 1251, предусматривающим оцифровку предоставления гарантийных услуг для покупателей бытовой техники и мобильных телефонов.

Госпродпотребслужба сообщила, что согласно указанному Порядку, эксплуатационные документы на товар, содержащие гарантийный талон и информацию о товаре, предоставляются потребителю в бумажной или электронной форме через официальный веб-сайт производителя не позднее момента передачи товара.

Информация о товаре должна включать, в частности:

- наименование товара,

- модель,

- серийный номер,

- дату изготовления товара,

- основные потребительские свойства,

- характеристики товара,

- правила и условия хранения и безопасного использования товара,

- гарантийные обязательства, предоставленные производителем (продавцом) по товару,

- гарантийный срок,

- срок службы товара,

- в случае необходимости сведения о действиях потребителя по истечении срока службы товара и о возможных последствиях невыполнения таких действий,

- наименование и адрес производителя (или импортера),

- наименование и адрес сервисного центра,

- информацию о товаре, который при определенных условиях может оказать опасное влияние на жизнь, здоровье и имущество потребителя, и о возможных последствиях такого влияния.

Производитель может предоставить потребителю доступ к эксплуатационным документам на товар, размещенным на официальном веб-сайте производителя, информация о котором указывается непосредственно на товаре и/или на упаковке или сопроводительных документах, которые вместе с товаром передаются потребителю, или иным способом (в доступной наглядной форме).

Для осуществления гарантийного ремонта или гарантийной замены товар принимается продавцом (сервисным центром) после предъявления потребителем расчетного документа, предусмотренного Законом Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", и гарантийного талона при условии целостности предусмотренных эксплуатационными документами пломб на товаре.

При предоставлении производителем (продавцом) гарантийных обязательств в электронной форме потребитель также должен предоставить продавцу (сервисному центру) необходимую информацию, которая идентифицирует товар и предоставляет доступ к гарантийному талону в электронной форме.

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