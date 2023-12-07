У Луцьку на День святого Миколая троє підлітків намагалися покінчити з життям: подробиці

За попередньою інформацією, усі три випадки між собою ніби не повʼязані.

Ілюстративне фото \ Джерело: pixabay.com

У середу, 6 грудня, в День святого Миколая у Луцьку троє підлітків намагалися покінчити життя самогубством. Про це повідомляє видання Волинські Новини з посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що інформацію підтвердили і у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Зокрема, у хлопця 16 років констатували гострий психічний розлад та алкогольне сп’яніння. 17-річна дівчина, яка також була у стані алкогольного сп’яніння, порізала вени.

Водночас дівчина віком 15 років отруїлася медикаментами.

Усіх госпіталізували. За попередньою інформацією, усі три випадки між собою ніби не повʼязані.

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