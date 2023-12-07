Конкурси до судів першої інстанції продовжаться, але за новими правилами, - Комітет частково підтримав пропозиції Посольств США та ЄС

Повторне кваліфоцінювання суддів Комітет не підтримав, але для конкурсантів у суди новини не такі позитивні.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики 6 грудня рекомендував парламенту прийняти у другому читанні законопроект №10140-д щодо суддівської кар’єри. Законопроектом 10140-д пропонувалося внести зміни у процедуру добору на посади суддів, запровадити проведення єдиного конкурсу для кандидатів на посади суддів місцевих судів та діючих суддів, запровадити проведення співбесід для кандидатів на посади суддів місцевих судів, уточнити повноваження і статус Громадської ради доброчесності, розширити її склад до 25 осіб, а також дозволити Вищій раді правосуддя визначати пріоритетність розгляду скарг на суддів.

Втім, фінальна редакція законопроекту буде дещо іншою. Так, нещодавно резонанс у спільноті викликав лист Послів США Бріджит Брінк та ЄС Катаріни Матернової, який вони надіслали до голови Комітету Дениса Маслова. У листі містився список рекомендацій до законопроекту 10140-д, який наразі готується до розгляду у другому читанні. Зокрема, на думку Послів, ще незавершені конкурсні процедури на посади суддів, «ініційовані за старими нормами нереформованою Вищою кваліфікаційною комісією суддів» створюють ризики, адже існують питання «щодо доброчесності процесу добору суддів». Тож, треба припинити ці незавершені конкурси до судів. Також, на їх думку, важливо вимагати проведення кваліфікаційного оцінювання стосовно суддів, які раніше проходили первинне кваліфікаційне оцінювання без участі ГРД.

Що вирішив Комітет

Судячи з уривчастих повідомлень депутатів-членів Комітету, у результаті обговорення було вирішено, що повторного кваліфікаційного оцінювання суддів не буде.

Однак для кандидатів у судді новини не такі позитивні.

«Комітетські новини.

Понад п’ять годин поспіль розглядали правки до проекту закону №10140-д про вдосконалення процедури добору суддів, закінчили за 9 годину вечора. Це один з маркерів, зазначених у звіті Єврокомісії як необхідна вимога для продовження руху України в бік Євросоюзу. І саме цю проблематику ми обговорювали з експертами Ради Європи під час круглого столу у Варшаві.

Нещодавній спільний лист посольств США та Євросоюзу з рекомендаціями щодо обговорюваного законопроекту помітно збурив українську суддівську спільноту. Особливо та частина, що пропонує відмінити всі поточні конкурси на вакансії суддів. Через це законопроект викликав прискіпливу увагу і питань до нього було багато.

Отже, за результатами розгляду в комітеті:

Поточні конкурси на суддівські вакансії в апеляційні суди не скасовуються.

До судів першої інстанції вони також продовжуються, але за новими правилами. Одним з етапів конкурсу для кандидатів буде співбесіда у ВККСУ із переможцями.

Виключили із законопроекту регулювання діяльності Громадської ради доброчесності. На цьому наполягали наші європейські партнери, до того ж ця норма мала б набрати чинності лише для наступної каденції Ради. Не виключено, що для регулювання цього питання буде розроблений окремий законопроект.

Комітет підтримав мою правку щодо обмеження права діючих членів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфкомісії суддів на участь у конкурсі на посаду судді, доки вони виконують свої повноваження та ще рік після цього. Це логічно, бо саме ці органи проводять процедуру добору суддів, а отже можуть мати певний вплив, хоча формально і не беруть участі в голосуваннях. На цей момент наші європейські партнери також звертали увагу. Обмеження почне діяти щодо членів ВРП та ВККСУ наступних каденцій.

Надали повний доступ до суддівського досьє Громадській раді доброчесності з урахуванням обмежень, встановлених законом.

Не підтримали пропозицію повторно провести кваліфікаційне оцінювання певної категорії суддів апеляційних інстанцій (тих, які вже пройшли кваліфоцінювання кілька років тому до внесення відповідних змін у Конституцію).

Загалом законопроект рекомендували прийняти в другому читанні. Сподіваюсь, його розглянуть вже на наступному пленарному засіданні», - пояснив член Комітету, народний депутат Роман Бабій.

Автор: Наталя Мамченко

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