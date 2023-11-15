Специалисты Гоструда отметили, что трудовые отношения с работником, призванным на военную службу, могут быть прекращены по желанию работника или по соглашению сторон (на основании заявления работника).

В Северо-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда ответили на вопрос, существуют ли законные основания для увольнения мобилизованного работника с работы в период его службы.

Там сказали, что существуют. Отметчается, что частью 3 ст. 119 КЗоТ с изменениями предусмотрено, что за работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность.

Вместе с тем, трудовые отношения с работником, призванным на военную службу, могут быть прекращены по желанию работника или по соглашению сторон (на основании заявления работника).

Ранее мы писали, как уволить работника после его выезда за границу.

Также сообщалось, можно ли во время войны уволить женщину, имеющую ребенка с инвалидностью.

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