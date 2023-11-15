Как получить статус УБД: кто имеет право и куда обращаться

Статус участника боевых действий могут получить лица, имеющие официальное подтверждение от военных структур как военнослужащие.

Источник фото: УНИАН

Министерство ветеранов сообщило о процедуре получения статуса участника боевых действий, отметив необходимость официальной регистрации лиц в воинской части для оформления этого статуса.

Согласно информации, предоставленной Министерством ветеранов, право на статус участника боевых действий могут получить лица, имеющие официальное подтверждение регистрации в военных структурах как военнослужащие. Сейчас поддержка документов о получении этого статуса является важной.

Военные ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, полицейские, сотрудники Государственной службы спецтранспорта, Государственной охраны Украины, Госспецсвязи и других учреждений, а также лица, принимавшие участие в мероприятиях для обороны Украины в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года, могут получить этот статус.

Однако, важно заметить, что законодательство не предусматривает возможность получения статуса участника боевых действий для тех, кто добровольно участвовал в боях после 25 марта 2022 года. Для получения этого статуса добровольцу необходимо быть официально зарегистрированным в воинской части.

Процедура присвоения статуса УБД осуществляется через комиссии при Минобороны, Министерстве внутренних дел, Минюсте, полиции, Нацгвардии, СБУ, пограничной службе и тому подобное. Для этого командиры воинских частей должны подать на рассмотрение комиссий справку №14 в течение 30 календарных дней со дня участия в боевых действиях или получения травм. Если это не происходит, военный может обратиться в комиссию самостоятельно.

Для получения статуса участника боевых действий лицо, уволившееся со службы, должно обратиться в Территориальные центры комплектования с необходимым пакетом документов, включая заявление, согласие на обработку персональных данных, копии паспорта и идентификационного номера, а также два цветных фото.

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