Як отримати статус УБД: хто має право та куди звертатися

Статус учасника бойових дій можуть отримати особи, які мають офіційне підтвердження від військових структур як військовослужбовці.

Джерело фото: УНІАН

Міністерство ветеранів повідомило про процедуру отримання статусу учасника бойових дій, наголосивши на необхідності офіційної реєстрації осіб у військовій частині для оформлення цього статусу.

Відповідно до інформації, що надана Міністерством ветеранів, право на статус учасника бойових дій можуть отримати особи, які мають офіційне підтвердження реєстрації у військових структурах як військовослужбовці. Зараз підтримка документів стосовно отримання цього статусу є важливою.

Військові ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, поліцейські, співробітники Державної служби спецтранспорту, Державної охорони України, Держспецзв'язку та інших установ, а також особи, які брали участь у заходах для оборони України у період з 24 лютого по 25 березня 2022 року, можуть отримати цей статус.

Проте, важливо зауважити, що законодавство не передбачає можливість отримання статусу учасника бойових дій для тих, хто добровільно брав участь у боях після 25 березня 2022 року. Для отримання цього статусу добровольцю необхідно бути офіційно зареєстрованим у військовій частині.

Процедура присвоєння статусу УБД здійснюється через комісії при Міноборони, Міністерстві внутрішніх справ, Мін'юсті, поліції, Нацгвардії, СБУ, прикордонній службі тощо. Для цього командири військових частин мають подати на розгляд комісій довідку №14 протягом 30 календарних днів з дня участі у бойових діях чи отримання травм. Якщо це не відбувається, військовий може звернутися до комісії самостійно.

Для отримання статусу учасника бойових дій особа, яка звільнилася зі служби, має звернутися до Територіальних центрів комплектування з необхідним пакетом документів, включаючи заяву, згоду на обробку персональних даних, копії паспорта та ідентифікаційного номера, а також два кольорові фото.

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