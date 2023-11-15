Какие страны планируют существенно сократить помощь беженцам из Украины: инфографика

Польша, Германия, Ирландия, Чехия – что может измениться в этих странах для украинских беженцев в 2024 году.

Фото: ukrinform.com

В некоторых странах Европы планируют сократить помощь украинским беженцам. Какие страны хотят урезать социальные выплаты, показало издание «Слово и дело» в своей инфографике.

Польша в 2024 году планирует постепенно отменять социальную поддержку украинцам – семейные льготы, бесплатный доступ к школам и медицинскому обслуживанию и другие.

Ирландия хочет ограничить бесплатное размещение беженцев из Украины в государственном жилье тремя месяцами. Также местное правительство планирует рассмотреть сокращение социальных выплат украинцам.

Чехия планирует в 2024 году сократить срок бесплатного размещения перемещенных лиц со 150 дней до 120 или до 90 дней. Украинским детям также могут отменить отдельную дату зачисления в детсад или школу, и для них не будут создавать специальных классов.

Германия хочет сократить выплаты всем беженцам, в том числе из Украины. Право на социальную помощь претенденты на убежище смогут получить только после трех лет получения урезанной помощи, а не через полтора года. Также Германия будет стимулировать перемещенных лиц искать работу.

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